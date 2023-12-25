Dolar fiyatları 29,27 TL'ye kadar yükseldi

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 29,2107 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 29,1385 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 28,8040 TL'yi, en yüksek ise 29,2730 TL'yi görürken; kur saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,18 primle 29,1021 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 32,2950 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,21 yükselişle 32,2797 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,2093 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında kayıpla 101,71 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1015 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,39 seviyesinde bulunuyor.