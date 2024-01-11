Dolar fiyatları kritik eşiği geçti (Son dakika dolar fiyatları 11 Ocak)

Dolar fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde tarihi zirvesini 30,0098 TL'ye kadar yükseltti ve böylelikle kritik ve psikolojik eşik olan 30 TL'yi aştı. Kur, saat 10.23 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 29,9835 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,9705 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,9797 TL seviyesinden başladı.

Euro yeniden 33 TL'nin üzerini test etti

Euro fiyatları, yeniden 33 TL'nin üzerini test ederken; tarihi zirvesini 33,1077 TL'ye taşıdı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,41 artışla 33,0739 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,4726 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında düşüşle 102,20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0984 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,21 seviyesinde bulunuyor.