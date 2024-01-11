Altın yatırımcısının gözü 16.30'da (11 Ocak altın fiyatları ne kadar?)

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesiyle değer kazandı. 2035 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2032 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonunu takip edecek. Veri Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

1961 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,56 primle 1959 liradan alıcı buluyor.