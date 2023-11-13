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Dolar kuru 28,59 TL'ye kadar yükseldi

Döviz kurları yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dolar fiyatları, 28,59 TL'ye kadar çıkarken; Euro fiyatları ise, en yüksek 30,59 TL'yi gördü.

Haber Merkezi
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Dolar kuru 28,59 TL'ye kadar yükseldi
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Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,54 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içinde 28,5900 TL seviyesine kadar yükselirken; kur saat 09.56 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 28,5884 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 30,5960 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 primle 30,5977 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 35,0042 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 105,79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0692 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,69 seviyesinde bulunuyor.

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