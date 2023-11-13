Altın fiyatı 1 ayın en düşüğünde

Altın fiyatları geçen haftayı düşüşle tamamlarken, yeni haftaya da kayıpla başladı. Ons altın bugünkü işlemlerde 1928 dolara kadar gerilerken, böylelikle 18 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sarı maden, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 1940 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1970 ve 1980 dolar seviyeleri direnç, 1920 ve 1910 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken emtia fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Gram altın 3 haftanın en düşüğünü gördü

Altının gram fiyatı ise, 1770 liraya kadar geri çekilirken, 20 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 990 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1776 liradan tamamlamıştı.