Dolarda primli seyir

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,52 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 25,97 TL'yi, en yüksek ise 26,63 TL seviyesini gören kur; saat 12.13 itibarıyla yüzde 0,59 yükselişle 26,6179 TL'de hareket etti. Euro da gün içerisinde en yüksek 28,83 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,44 primle 28,7725 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,57 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında kayıpla 104,06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0805 seviyelerinde hareket ediyor.