Dolarda primli seyir
Dolar kuru, bugünkü işlemlerde 26,63 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda primli seyrine devam ediyor. Euro da 29 TL sınırında.
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,52 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 25,97 TL'yi, en yüksek ise 26,63 TL seviyesini gören kur; saat 12.13 itibarıyla yüzde 0,59 yükselişle 26,6179 TL'de hareket etti. Euro da gün içerisinde en yüksek 28,83 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,44 primle 28,7725 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,57 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında kayıpla 104,06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0805 seviyelerinde hareket ediyor.