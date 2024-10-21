JPMorgan: ABD seçimleri öncesi ralli beklentisi dolara olan talebi artırdı

Patrick Locke'un da aralarında bulunduğu JPMorgan Chase & Co stratejistlerinin hazırladığı bir rapora göre, Meksika pesosu ve Euro karşısında dolar satın almak için güçlü bir talep oluştu.

ABD para biriminin geçen yılın sonundan bu yana ticaret ağırlıklı bazda en kötü çeyreğini geçirmesinin ardından, satın alma telaşı doların pozisyonunu kısa pozisyondan nötre doğru çekti. Stratejistler, bu durumun seçim öncesinde traderların uzun pozisyonlarına ekleme yapmaları için geniş bir alan bıraktığını yazdı.

Stratejistler, "Seçim ticareti burada. Ekim ayında şimdiye kadarki dolar alımlarına rağmen, genel dolar net uzunluğu hala oldukça nötr görünüyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca daha fazla seçim riskinden korunma alanı var" diye yazdılar. Dolar üzerinde normal seviyelerden yaklaşık iki standart sapma uzaklıkta yükseliş çağrılarının satın alındığını tahmin ettiler.

"ABD seçimleri öncesinde eski pozisyonlar temizleniyor”

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu verilerine göre, spekülatörler temmuz ayında biriktirdikleri net dolar açığını neredeyse tamamen çözdüler.

Societe Generale'in baş döviz stratejisti Kit Juckes, pazartesi günü müşterilerine gönderdiği bir notta, "ABD seçimleri öncesinde eski pozisyonlar temizleniyor” dedi.

JPMorgan ayrıca, euronun dolar karşısında pariteye doğru değer kaybetmesini hedefleyen bazı satım opsiyonlarıyla birlikte euro satışlarında bir toparlanma olduğunu kaydetti. Başkan adayı Donald Trump'ın oylamayı kazanması halinde ABD'nin gümrük vergilerini Çin'in ötesinde Avrupa'ya da genişletme tehdidinde bulunmasıyla Euro'nun pariteye kayma riski artıyor.

JPMorgan stratejistleri, "Euro/dolar kısasının (düşüş yönlü) oluşmaya devam etmesi için alan görüyoruz" diye yazdı.