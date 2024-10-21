Bitcoin son üç ayın zirvesinde!

CNBC-e'nin haberine göre Bitcoin, Asya piyasalarında 70.000 dolara yaklaşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde kripto para birimlerine olan ilginin artması ve ETF girişlerinin yükselmesi, Bitcoin’in fiyatını destekledi. Türkiye saatiyle sabah 6.00'da Bitcoin yüzde 1 yükseldikten sonra 68.720 dolara gerileyerek yatay seyretti. Ethereum ve Solana gibi diğer büyük kripto para birimleri ise dar bir aralıkta işlem gördü.

ETH'nin son 24 saatte yüzde 3,5 yükselişle 2,735 doları aşttı. SOL aynı sürede yüzde 6 yükselişle 169,29 dolara çıktı.

Spot-Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 2,4 milyar dolarlık net giriş oldu

ABD’deki spot-Bitcoin ETF’lerine, 18 Ekim'e kadar olan altı gün içinde yaklaşık 2,4 milyar dolarlık net giriş oldu. Analistler, bu artışın 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinden sonra kripto düzenlemelerinin daha olumlu hale geleceği beklentisiyle gerçekleştiğini belirtiyor.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kripto yanlısı politikaları, Bitcoin’in “Trump ticareti” olarak değerlendirilmesine neden oluyor. Demokrat rakibi Kamala Harris ise sektöre yönelik düzenleyici bir çerçeve sözü verirken, mevcut Biden yönetimi sektöre karşı daha katı bir tutum izliyor.

ABD seçimleri ve makroekonomik ortamın kripto piyasasına etkisi

FalconX’in araştırma başkanı David Lawant, kripto piyasalarında iki ana eğilimin seçimler ve küresel makroekonomik ortam olduğunu belirtti. Lawant, Bitcoin opsiyon piyasasında “seçim günü etrafında oynaklığın yüksek olduğunu, öncesi ve sonrasında ise daha düşük seviyelerde kaldığını” ifade etti.

Bitcoin, Pazar gününe kadar olan haftalık süreçte yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak son bir aydan fazla bir süredir en iyi haftalık performansını sergiledi. ETF talebinin etkisiyle Bitcoin, Mart ayında 73.798 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı ancak Haziran’dan bu yana 70.000 doların üzerinde işlem görmedi.

Dolar güçleniyor, Euro ve yen baskı altında

ABD seçimlerine sayılı günler kala, dolar güçlenirken Euro, yen ve diğer para birimleri baskı altında kalmaya devam ediyor. Anketler, Trump’ın seçimleri kazanma olasılığının arttığını gösteriyor. Piyasa katılımcıları, Trump’ın önerdiği gümrük vergisi ve vergi politikalarının ABD faiz oranlarını yüksek tutacağı ve ticaret ortaklarının para birimlerini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.

Geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası’nın güvercin faiz indirimi ve güçlü ABD verileri, özellikle Trump’ın kazanması durumunda ABD faizlerinin düşüş beklentilerini etkiledi. Dolar endeksi haftalık yüzde 0,55 artışla 103,45 seviyesine yükseldi. Euro ve sterlin ise sırasıyla 1,0866 ve 1,3045 dolarda yatay seyretti. Yen, dolar karşısında 149,32 seviyesindeydi.

"Kurumsal kazançlar ve ABD seçim riskleri odak noktası olacak"

Pepperstone araştırma direktörü Chris Weston, Trump’ın artan seçim ihtimallerinin Bitcoin’e destek verdiğini ve fiyatın yüzde 0,8 artışla 69.400 dolara ulaştığını belirtti. Weston, ekonomik olayların az olduğu bu haftada kurumsal kazançlar ve ABD seçim risklerinin odak noktası olacağını vurguladı.

Jefferies global döviz birimi başkanı Brad Bechtel ise yükselen reel faiz oranlarının doları desteklediğini ve özellikle Euro, İsviçre frangı ve Meksika pesosu karşısında avantaj sağladığını ifade etti. Bechtel, bu eğilimin seçimlere kadar süreceğini ve Trump’ın kazanması durumunda seçim sonrası dönemde de devam edebileceğini öngördü.

Euro, 2,5 aylık en düşük seviyesine yaklaştı

Euro, son üç haftada yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 200 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi ve 2,5 aylık en düşük seviyesine yaklaştı. Meksika pesosu geçen hafta yüzde 3 değer kaybederken, dolar endeksi haftalık yüzde 0,55 artış gösterdi.