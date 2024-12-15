Kredilerde takibe düşen sayısı artıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2024 yılında enflasyonla mücadelede, parasal sıkılaşma ile talebi azaltma yönünde ilerlerken, bu da vatandaşın alım gücünü giderek düşürüyor.

Düşen alım gücünün yanında yükselen fiyatlar nedeniyle konut ve taşıt alımı yapamayan vatandaşın krediler tarafındaki büyümesi ihtiyaç ve kredi kartlarında görülüyor.

Kredi kartları kurtarıcı

Yılbaşından bu yana konut kredilerindeki artış yüzde 14 olurken, taşıt kredileri yüzde 21 azaldı.

İhtiyaç kredilerinde artış oranı yüzde 40 olurken, bireysel kredi kartlarındaki artış da yüzde 48 oldu.

Toplam bireysel krediler içinde de konut kredisiyle taşıt kredisinin payı yılbaşından bu yana gerilerken, bireysel kredi kartları en yüksek pay artışını gerçekleştirdi.

Takipteki kredilerde artış sürüyor

Takipteki alacaklarda da yine ihtiyaç kredileriyle bireysel kredi kartları öne çıkıyor.

Takibe düşen kredi borçlarında yılbaşından 6 Aralık ile biten haftaya dek, konut kredilerindeki artış yüzde 48, taşıt kredilerinde de yüzde 55 olurken, ihtiyaç kredilerindeki artış ise yüzde 79 oldu. Bireysel kredi kartlarındaki takibe düşen borçlardaki artış ise yüzde 220 oranında oldu.

Takibe düşen borçların kredilere oranlarındaki yükseliş seyri de dikkat çekici oluyor.

Konut kredisinde takibe düşen borçların konut kredilerine oranı yılbaşında yüzde 0,11 olurken, 6 Aralık haftasında yüzde 0,14 olurken, taşıt kredilerinde yüzde 0,15’ten yüzde 0,29’a çıkıyor.

İhtiyaç kredilerindeki oran ise yüzde 3’ten yüzde 3,84’e çıkarken, kredi kartlarındaki takibe düşen borçların kart harcamalarına oranı ise yüzde 1,37’de yüzde 2,95’e çıkıyor.