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Norveç'in en büyük bankasından 1,14 milyar dolarlık satın alma

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna (1,14 milyar dolar) almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Norveç'in en büyük bankasından 1,14 milyar dolarlık satın alma
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DNB'dan yapılan açıklamada, Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından yaklaşık 12 milyar İsveç kronu (1,14 milyar dolar) karşılığında satın alınacağı belirtildi.

Tamamı nakit satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden Carnegie'nin, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 436 milyar İsveç kronu (41,4 milyar dolar) varlığı bulunuyordu.

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