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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri açıklandı

ABD'de kasım ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1 artarken, ihracat fiyat endeksi sabit kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, ekimde de yüzde 0,1 artış kaydetmişti. Endeks, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi de kasımda aylık bazda değişmedi. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi.

Endeks, ekim ayında da yüzde 1 artış göstermişti. İhracat fiyat endeksi kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek için gelecek yıl yakından takip edilmesini beklediklerini belirtti.

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