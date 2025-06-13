Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Haziran 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 13 Haziran 2025 Cuam günü dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 39,4290'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 45,5297 TL seviyelerinde seyrediyor.