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Düşük volatilite dolardaki artışı destekliyor

ING analisti Turner, piyasalardaki düşük volatilitenin hisse senetlerindeki yükselişi ve dolardaki artışı desteklediğini belirtti.

Haber Merkezi
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Düşük volatilite dolardaki artışı destekliyor
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ING analisti Chris Turner, piyasalardaki düşük volatilitenin Pazartesi günü hisse senetlerindeki yükselişi ve dolardaki artışı hafifçe desteklediğini söyledi.

“Finans piyasalarında haftaya sakin bir başlangıç yapıldı ve piyasalar arası volatilite seviyeleri düştü” diyen Turner, "Hisse senetleri yükselirse, varlıklar arasındaki son pozitif korelasyon göz önüne alındığında dolar bundan faydalanabilir." değerlendirmesini yaptı.

Turner, DXY dolar endeksinin 100,00-100,25 seviyesine yükselmesi için yer olduğunu ancak bunun “bu hafta için yeterli olabileceğini” de belirtti. DXY yüzde 0,2 artışla 99,6800 seviyesine yükseldi.

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