Prof. Dr. Hakan Kara: Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel sektörün borçlandığı ticari kredi faiz oranı tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reel sektörün maruz kaldığı reel kredi faizi tarihi yüksek düzeylerde. Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı. Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde kendini göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Reel kredi faizleri 2024 yılında tarihi zirveye ulaştı

Kara'nın paylaştığı grafikte, 2015-2025 dönemine ait ticari kredi reel faiz verileri yer aldı. Verilere göre, 2022 yılında reel kredi faizlerinde önemli bir düşüş yaşanırken, 2023'ten itibaren faizler sert bir şekilde toparlanarak pozitif seviyelere yükseldi. 2024 yılında ise tarihi zirveye ulaşan reel faiz oranlarının, kredi kullanımını sınırlayıcı etkisinin artması ve iç talebi daraltması bekleniyor.

Reel sektörün maruz kaldığı reel kredi faizi tarihi yüksek düzeylerde. Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı. Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde kendini göstermesini bekliyorum. pic.twitter.com/KVkOMG8Kvp — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 28, 2025

Reel kredi faizi, reel sektörün enflasyon beklentileri ile ticari kredi faizleri kullanılarak hesaplanıyor. Ekonomistler, mevcut durumun büyüme hızında yavaşlama ve enflasyon oranlarında azalma yönünde etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.