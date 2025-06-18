Fed kararı öncesi yatırımcı temkinli! Dolar geriliyor

Hargreaves Lansdown'dan Susannah Streeter, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesi ve ABD ticaret politikasının öngörülemezliği, Fed'in GMT 1800'de faiz oranlarını değiştirmeden bırakmasının beklendiği anlamına geliyor. Bu durum, son enflasyon verilerinin beklenenden daha düşük çıkmasına rağmen geçerli.

Streeter, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarının faiz indiriminin ne zaman geleceğine dair herhangi bir gösterge için yakından izleneceğini söyledi.

Streeter, “Çatışmaların tırmanması ve düzensiz tarife tehditlerinin ortasında para politikası söz konusu olduğunda ihtiyatlılık oyunun adı olmaya devam edecek” dedi.

DXY dolar endeksi %0,2 düşüşle 98,869 seviyesine geriledi.