ING'den dolar tahmini: Toparlanmaya devam edebilir

ING analisti Francesco Pesole, doların son dönemdeki aşağı yönlü düzeltmesinin, somut olumsuz etkenlerin yokluğunda muhtemelen seyrini tamamlamasıyla yükseldiğini söyledi.

Pesole, piyasaların Ukrayna savaşıyla ilgili ABD-Rusya görüşmelerindeki herhangi bir gelişmeye odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

Pesole, büyük bir gelişme olmazsa, “İyimser etki ve göreceli iyimser risk duyarlılığı önümüzdeki birkaç gün içinde durabilir veya azalabilir ve dolar bir miktar toparlanmaya devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksi cuma günü 106,566 ile iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra, yüzde 0,3 artışla 106,915'e yükseldi.