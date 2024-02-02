Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat döviz kuru fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,3443 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,4551 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,4811 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 30,4417 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,5050 TL'ye kadar tırmanırken; 23 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,76 TL'ye çıkarmıştı.

Euro da zirvede

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,5340 TL'ye kadar çıkarken, tarihi rekorunu da yeniledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,26 artışla 33,1490 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,8132 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 103,01 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0875 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,21 seviyesinde bulunuyor.