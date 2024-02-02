2 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerle 7 haftanın en büyük kazanımını elde etmeye hazırlanırken; yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek.

Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirden başlarken; en yüksek 2056 doları, en düşük 2051 doları gördü. Sarı maden saat 09.06 itibarıyla ise, yüzde 0,02 yükselişle 2056 dolardan işlem gördü.

Gram altında rekor

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2014 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,41 primle 2012 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.282 liradan, Cumhuriyet altını ise 13.793 liradan satılıyor.