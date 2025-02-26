  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

 

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4560 seviyesinden işlem gördü.

Dün 36,4060-36,6380 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4430'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 36,4560 seviyesinden işlem görürken, anı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 azalışla 38,2620'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 46,1090'dan satıldı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,5 seviyesinden karşılık buldu.

Makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Trump'ın politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik endişeler de varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 puanın direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacakMeteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı: Yurdun doğusunda kar, batısında yağmur etkili olacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları
Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı
Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yükseldi
Akbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığı
Akbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığı
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

26 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım