Döviz mevduatı 579 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 404,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Eylül ile sona eren haftada 177 milyar 826,1 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 75,9 milyon dolar azalarak 105 milyar 810,3 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 497,4 milyon dolar artarak 72 milyar 15,9 milyon dolara ulaştı.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 251 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 528 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 497 milyon dolar artış gösterdi.