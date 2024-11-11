Euro, dolar karşısında 6,5 ayın en düşüğünde

Euro/dolar 1,06536 seviyesine kadar düştü. Bu seviye en son 1 Mayıs tarihinde görülmüştü.

Analistler, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ticaret politikasını yürütmesi için ticaret konusunda şahin olarak görülen Robert Lighthizer'ı seçeceği yönünde ABD basınında çıkan haberlerin euro üzerinde baskıyı artırdığını ifade ettiler.

ING stratejisti Chris Turner, “Dolar ayıları için şu anki tez, tarifelerin yürürlüğe girmesinin ve Fed'in daha az kısıtlayıcı para politikasına yeniden ayarlanmasının biraz zaman alacağı yönünde. Biz aynı fikirde değiliz ve bu temiz seçim sonucunun ABD tüketici ve iş dünyası duyarlılığını artırırken aynı zamanda dünyanın başka yerlerindeki iş dünyası duyarlılığına da ağırlık verebileceğini düşünüyoruz” dedi.