Euro ve dolar fiyatlarında yeni zirve: Dolar kaç lira (27 Aralık güncel dolar fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar fiyatları, 29,40 TL ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Euro fiyatları, 32,6541 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,3410 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,3450 liradan başladı. Kur, açılış sonrası gün içi rekorunu 29,4090 TL'ye taşıdı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,42 artışla 29,3920 TL'de bulundu.
Euro/TL'de son durum
Euro fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde 32,6541 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yükseğine ulaşırken; şu dakikalarda yüzde 1,01 yükselişle 32,6433 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL'deki yükselişi, Euro/dolar paritesindeki yükseliş destekliyor.