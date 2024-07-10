Euro'da 'siyasi belirsizlik' riski: Düşüş yaşanabilir

ING analisti Francesco Pesole bir notunda, "Fransa'daki koalisyon görüşmelerinin uzun ve karmaşık bir süreç olacağı giderek daha açık hale geldi. Tıkanıklığı aşmak haftalar alabilir ve tahvil piyasaları bu hareketsizlikten rahatsız olabilir" dedi.

Euro, şu anda ABD'deki gelişmeleri beklerken dolar karşısında 1,08 dolar civarında rahat bir şekilde işlem görüyor.

Pesole, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Euro'yu 1,09 dolar civarına yükseltebileceğini, ancak bu noktada Fransa'daki siyasi ve mali endişelerin çözülmemiş olması nedeniyle satış ilgisinin yeniden ortaya çıkabileceğini savunuyor.