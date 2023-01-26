  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. Faizde üst sınır kalktı: KKM, borsaya alternatif olabilir
Takip Et

Faizde üst sınır kalktı: KKM, borsaya alternatif olabilir

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdi. Uzmanlar, bankaların yüksek faiz vermesi durumunda KKM’nin yeniden cazip hale gelebileceğini ifade ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdiğini açıkladı. Böylece son dönemce gerilemeye başlayan KKM hesaplarının yeniden cazibe kazanması beklenirken bankaların mevduat faizi yarışının da bu alana kayması öngörülüyor.

KKM hesapları için bankalar şu an yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzerinde yani yüzde 12 seviyesinde faiz verebiliyordu. Bu da yüzde 30’u aşan TL mevduat faizine göre oldukça düşük bir seviyede kalmıştı. Son dönemde yatay giden dolar/TL nedeniyle de mudilerin KKM gelirleri gerilemişti.

Bankacılık sektörü kaynakları KKM’de faiz üst sınırının kalkmasıyla bankaların yüksek faiz vermesi durumunda KKM’nin yeniden cazip olabileceğine dikkat çekerek bunun da borsa açısından alternatif bir ürünün getirisinin artması bağlamında ise olumsuz olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

KKM'de 'vergisi istisnası' güncellemesiKKM'de 'vergisi istisnası' güncellemesiEkonomi

 

İhracat ve turizm gelirini ‘döviz almamak’ şartıyla bozdurana yüzde 2 destekİhracat ve turizm gelirini ‘döviz almamak’ şartıyla bozdurana yüzde 2 destekFinans

 

Merkez Bankası, enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttuMerkez Bankası, enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttuFinans

 