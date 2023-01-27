Serbest ihracat dövizine %2 kur farkı ödenecek

ANKARA (EKONOMİ)

Kurun sabit kalması sebebiyle rekabet edemediklerini dile getiren ihracatçıların uzun süredir gündeme getirdikleri ‘özel kur’ talebi Merkez Bankası tarafından kısmen karşılandı.

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğe göre firmalar yurt dışında bulunan döviz varlıklarından getirdikleri dövizi Merkez Bankası’nda bozdurmaları halinde, TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz desteği alacak. Destekten yararlanan firmalar, Merkez Bankası’nın belirleyeceği süre boyunca tekrar döviz almama taahhüdünde bulunacaklar. Taahhüdü yerine getirmeyenlere, destek tutarı Merkez Bankası’nın ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme oranı kadar faiz uygulanarak alınacak.

Zorunlu bozdurulan dövizden fazlasına da destek

Öte yandan Merkez Bankası tebliğinin 5’inci maddesi ile dövizinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na sattıktan sonra kalan kısmını KKM’ye dönüştürenler de bu kısım için yüzde 2’lik destekten yararlanabilecek.

Turizm geliri de kapsamda

Tebliğde Yurt dışı kaynaklı döviz: “Yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında kazanılan döviz tutarları da dahil olmak üzere firmaların yurt dışında yerleşiklerden elde ettikleri döviz gelirlerinden ve firmaların yurt dışında bulunan döviz cinsi varlıklarından yurda getirdikleri döviz” şeklinde tanımlanıyor. Yani turizm gelirleri de bu kapsamda yüzde 2’lik destekten yararlanabilecek.

Kaynağın tespitini bankalar yapacak

Merkez Bankası’nın tebliğe yönelik yayımladığı basın duyurusunda da mevduat ve katılma hesaplarında dönüştürülecek dövizin yurt dışı kaynaklı olup olmadığının bankalar tarafından tespit edileceği bilgisi yer aldı.

Duyuruda düzenlemenin liralaşmayı desteklemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda; 1) Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir.

2) Firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir.

TCMB’ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.