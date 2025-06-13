KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları (KKM) 576,2 milyar TL'den 571,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 898,5 milyar TL'den 18 trilyon 915,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 22 trilyon 95,6 milyar TL'den 22 trilyon 3,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 312,7 milyar TL'den 2 trilyon 300,1 milyar TL'ye inerken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 180,6 milyar TL'den 2 trilyon 185,9 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 407,4 milyar TL'den 412,4 milyar TL'ye geldi.

Veriler, 6 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

2023'te rekor görülmüştü

Kurdaki oynaklığa karşı 2021 yılı sonlarında devreye alınan KKM, dövizdeki yükselişin hızını keserken engel olamamıştı.

BDDK verilerine göre, KKM bakiyelerinde Ağustos 2023'te ise zirve görülmüştü. 3 trilyon 407 milyar TL'ye kadar çıkan KKM bakiyeleri, 2023'ün ikinci yarısında ekonomi yönetiminin değişimi, faizlerde yükseliş, kurda yatay seyirle birlikte KKM'den çıkış stratejilerinin de devreye girmesiyle gerilemeye devam ediyor.

Şimşek: KKM yakında sona erecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı bir yayında, yakında KKM uygulamasının sona ereceğini söyledi. Türkiye ekonomisinin artık iç ve dış şoklara dayanıklı olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Yakında muhtemelen KKM uygulaması sona erecek" dedi.