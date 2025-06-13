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Vatandaşın döviz mevduatı 1,28 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 284,91 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı 1,28 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 191 milyar 836,85 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Haziran ile sona eren haftada 190 milyar 551,95 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 710,44 milyon dolar artarak 118 milyar 235,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 995,34 milyon dolar azalarak 72 milyar 316,45 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 594,85 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 318,04 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 276,80 milyon dolar düşüş gösterdi.

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