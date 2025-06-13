Yabancının hisse iştahı sürüyor! 8 haftadır alım tarafında

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Haziran haftasında 51,3 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 637,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 152,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 0,3 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 10,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 29,3 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 29,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 269,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 553,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 246,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 512,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.