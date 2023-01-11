Hazine'den 10 yıl vadeli Eurobond ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank’a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörmüştü ve yılı bu seviyede tamamladı.

Hazine’nin bu yılki uluslararası piyasadan borçlanma hedefi ise 10 milyar dolar seviyesinde. İlk ihraç için de yetki verilmiş oldu. En son Kasım 2022’de 1.5 milyar dolarlık dış borçlanma gerçekleştirilmişti.