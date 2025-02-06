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Hazine'nin eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldi

Hazine tarafından yapılan Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’in yetkili olduğu eurobond ihracında 3 kata yakın talep geldi.

Haber Merkezi
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Hazine'nin eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldi
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Hazine'nin eurobond ihracına 3 kata yakın talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 12 Şubat 2025 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı %7,200 olarak gerçekleşmiştir. İhracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Bakanlığımız tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül etmektedir.

İhracat 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir.

Tahvilin %40’ı Birleşik Krallık, %34’ü ABD, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %8’i Türkiye ve %6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."

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