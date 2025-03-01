Kredi vadeleri uzadı, talep arttı: İhtiyaç kredisi aramaları yüzde 25 yükseldi

14 Şubat 2025 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tüketici kredilerinin vade sınırlarına ilişkin güncellemeler yapıldı. Yapılan güncellemeler, kredi piyasasında önemli bir hareketlilik yarattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltilirken, 24 ay vadeye kadar olan krediler için limit 125 Bin TL ile 250 Bin TL arasına çıkarıldı.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HangiKredi’nin verilerine göre 14 Şubat tarihinden günümüze kadar geçen sürede toplam ihtiyaç kredisi aramalarında yüzde 25’lik bir artış gerçekleşti. Ek olarak 2024 yılına kıyasla yüzde 22’lik bir artış olduğu da gözlemlendi. Kredi aramalarındaki bu artış, tüketicilerin artan finansman ihtiyacını net bir şekilde ortaya koydu. İhtiyaç kredilerindeki vade sınırı güncellemesinin, kullanıcıların daha geniş finansal seçeneklere ulaşmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

HangiKredi CEO’su Onur Oğuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kredi vadelerinde yapılan bu önemli değişiklik, bireylerin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak. Verilerimize baktığımızda BDDK’nın yaptığı bu güncellemenin çok olumlu karşılandığını gözlemliyoruz. Yapılan bu güncelleme ile eş zamanlı olarak kendi platformlarımızda kredi tekliflerini güncelledik. Kullanıcılarımıza en güncel kredi seçeneklerini sunarak, en avantajlı faiz oranlarına ve ödeme koşullarına hızlıca ulaşmalarını sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HangiKredi verilerine göre gözlemlenen kredi aramalarındaki hacim artışı, tüketicilerin krediye taleplerinin arttığını gösterdi. 6 Mart’ta TCMB tarafından alınan karar sonrası, politika faizinin düşmesi halinde, bankaların kredi faiz oranları biraz daha azalabileceği ve kredi aramalarındaki bu artışın kredi kullanımlarına da yansıyabileceği belirtildi.