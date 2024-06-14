New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalarak 5.424,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 17.621,18 puana indi. ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında gerçekleşmesine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" tutumunun etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de çarşamba günü açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Dün açıklanan verilere göre de Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi.

Analistler, enflasyonun yavaşlamasına rağmen Fed'in "şahin" duruşunu korumasının risk algısının güçlü kalmasına neden olduğunu belirtti.

Bu haftaki Fed toplantısının ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, mayıs ayındaki düşük enflasyon verilerini olumlu karşıladığını ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce bunun biraz daha devam ettiğini görmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise yazılım şirketi Adobe'nin hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin ardından yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

Tesla'nın hisseleri ise şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk'ın ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini ve Teksas'a taşınma planlarını onaylaması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.