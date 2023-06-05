New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 33.771,13 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.282,99 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 13.242,91 puana çıktı.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutabileceği ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 76 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 24 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalarken, ülkede bir süredir gündemde önemli yer tutan borç limiti krizi aşılmış oldu.