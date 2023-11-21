Ons, Gram Altın, Dolar, Tahvil... Borsa 2024'te tahtını kaptırabilir mi?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy oldu. Özsoy, beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verisini ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artırım öngörülerini değerlendirirken; bu gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini analiz etti.

Bu hafta yurt içinin en önemli gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı... Özsoy, faiz artırım beklentisini açıklarken; son dönemde konuşulan 'TL tahvilleri ‘ne yönelik tahminleri de değerlendirdi.

Borsada öne çıkabilecek sektörleri de söyleyen Murat Özsoy, Borsanın 2024 yılında tahtını koruyup koruyamayacağını da analiz etti ve dolar, Euro için de beklentilerini kaydetti.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Özsoy, aynı zamanda yatırımcılar için portföy sepeti de oluşturdu. Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Gram altının fiyatı nasıl oluşur?' konusunu değerlendirdi.