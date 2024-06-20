Piyasaların gözü bugün İngiltere'de olacak

ABD'de açıklanan veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu çarşamba günü vadeli endeksler yükselişi sürdürdü. Bu rallide 3 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketi haline gelen yapay zeka devi Nvidia’nın hissesinde yaşanan artış etkili oldu.

Analistler, buna karşın teknoloji hisselerindeki yükselişin ne kadar süreceğine dair piyasalarda soru işareti olduğunu aktardı.

Gözler, İngiltere’den gelecek faiz kararında

Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle İngiltere hariç negatif seyrederken, yatırımcılar bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı.

İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,3 artışla tahminlerin altında kalırken, aynı dönemde yıllık bazda enflasyon yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son üç yılın en düşük noktasına ulaşırken, Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen, bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesini beklemiyor.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin ardından bankanın ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çekti.