Reel efektif döviz kuru, son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ali Orhan YALÇINKAYA

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Aralık ayındaki 54.76 düzeyine göre yüzde 4.1 oranında artarak 2023 yılına 56.99 değeri ile son 16 ayın en yüksek düzeyinden başlangıç yaparken, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 9.5 oldu.

Bir önceki ay 19.17 TL olan sepet kur Ocak’ta ayında 19.48 TL seviyesine yükselirken, Türk Lirası aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak yüzde 1.57 değer kaybı yaşamıştı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2010 yılını baz alarak dünyadaki 64 ülke için reel efektif döviz kuru endeksi hesaplamakta olup, veriler bir ay geriden gelmektedir. Aralık ayı sonuçlarına göre Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubundaki ülkeler içerisinde Çin aylık bazda yüzde 0.58 ile değer artışı yaşayan tek ülke oldu. En fazla azalış yüzde 9.61 ile Rusya’da olurken, Türkiye yüzde 1.79 değer kaybı yaşadı.

BIS’in verileri yıllıkta ise Rusya’nın yüzde 25.7 ile en fazla değer kazanan ülke olduğunu ortaya koyarken, onu yüzde 17.98 ile Türkiye takip etti. Kapsanan 64 ülke arasında Türk Lirası dünyada en ucuz para konumunu korurken, Arjantin Peso’su onu takip etmektedir.

Döviz sepetinin Şubat başı itibariyle 19.67 TL düzeyinde olduğu dikkate alındığı ve bu seviyenin ay boyunca korunduğu varsayımıyla reel efektif döviz kuru endeksinin yükselişini Şubat ayında da devam ettireceğini beklemekteyim.