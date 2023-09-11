Şimşek, detayları paylaştı: BAE ile 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de katıldığı canlı yayında Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sağlanacak kaynağa ilişkin detaylar verdi. Şimşek, bu yıl sonuna kadar deprem yaralarının sarılması ve ihracatın finansmanı konularında toplam 11.5 milyar dolarlık tahvil ihracı yapılacağı bilgisini verdi.

Şimşek’in açıklamaları şöyle:

“Kaynak arayışına girdiğimizde önce dost ülkeleri ziyaret ettik. Birleşik Arap Emirlikleri büyük bir teveccüh gösterdi ve 51 milyar dolara yakın bir program açıkladı.

Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik, 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gündemde. Ben inanıyorum ki bu sene sonundan önce 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşecek.

İhracatın finansmanı için de 3 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağız.

Toplamda 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı, muhtemelen bu sene içerisinde sonuçlanır.

BAE’nin 51 milyar dolar içerisinde yenilenebilir enerjiye yaklaşık 27 milyar dolarlık bir yatırımı gündemde. Tabii bu depolamadan tutun, güneş, rüzgar vs. Sanayi, turizm özellikle teknoloji yatırımı öngörüyorlar.