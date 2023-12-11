Sterlin için 2024 senaryosu

Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Hollandalı Rabobank döviz stratejisi müdürü Jane Foley, İngiltere'de enflasyonun hem Euro bölgesi hem de ABD'ye kıyasla daha yüksek seyretmesi nedeniyle yatırımcıların sterline ısındığını söyledi.

Bununla birlikte Foley, İngiltere ekonomisinde süregelen zayıflığın sterlinin gelecek yıl önemli ölçüde değer kazanmasını zorlaştıracağını ve GBP'nin2024 ortasına kadar euro karşısında mevcut seviyelerde seyredeceğini öngördü.

Goldman Sachs da yayınladığı bir raporda, BOE'nin faiz indirim döngüsüne Ağustos ayında, enflasyondaki daha hızlı düşüşü gerekçe göstererek, başlangıçta beklenenden daha erken başlayacağı tahminini de revize etti.

Ancak Goldman Sachs, ECB de dahil olmak üzere diğer merkez bankalarının daha hızlı ve daha agresif bir şekilde faiz indirimine gideceğini düşünüyor.