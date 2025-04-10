Vatandaş dövize yönelmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 185 milyar 259,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Nisan ile sona eren haftada 4,5 milyar dolar artışla 189 milyar 799,34 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 186,88 milyon dolar artarak 115 milyar 210,84 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 352,66 milyon dolar artarak 74 milyar 588,50 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 306,58 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 502,84 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 803,74 milyon dolar yükseliş gösterdi.