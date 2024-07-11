Yabancı 8 hafta sonra hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Temmuz haftasında 156,4 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Yabancı yatırımcının, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 480,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 26,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 0,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 25,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 40,82 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 40 milyar 823,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 12 milyar 412,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 685,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 2,7 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 417,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.