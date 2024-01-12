Yatırımcının 2024’te portföy sepetinde neler olmalı? Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oldu. Örnek ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecinden, Moody's'in olası Türkiye değerlendirmesine, altın fiyatlarındaki beklentilerden, Borsa İstanbul'un seyrine birçok konudan konuştuk.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Örnek, 2024 yılı için bir portföy sepeti oluşturdu.

Örnek portföy sepeti oluştururken, “Kısa vadeli mevduat faizleri yatırımcıların gözünü boyuyor ama yatırımcıların bir de şunu düşünmesini istiyorum; biz uygulanan politikaların devam edeceğini, bu kadroların sürekli olacağını ve bu atılan adımlardaki samimiyete güveniyorsak eğer; 3 ay sonraya geldiğimizde, banka enflasyon düşmüşken bize yüzde 25-30 mevduat oranı teklif ettiğinde, o zaman bugünlere dönüp 'Şöyle özel sektör tahvilleri vardı' diye yatırımcıların hayıflanabileceğini düşünüyorum” şeklinde değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Nakit akışı açısından kısa vadeli mevduat önemlidir ama yavaş yavaş vadelerin uzaması gerektiğini düşünüyorum” diyen Örnek, “Bunun en verimli bir şekilde bankacılık, çimento, ulaştırma ve gıda perakendede olacağını düşünüyorum” olarak belirtti.

Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Örnek, portföy sepetini ise şöyle oranladı: “Yüzde 25 mevduat, yüzde 25 altın, yüzde 25 uzun vadeli özel sektör tahvili ve yüzde 25’e de borsayı koyabiliriz”