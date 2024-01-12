Altın fiyatlarına jeopolitik risk desteği (12 Ocak gram, çeyrek ve tam altın fiyatları)
Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla destek bulurken; ons altın fiyatı 2037 dolara kadar, gram altın fiyatı ise 1983 dolara kadar yükseldi.
Altının ons fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası gerilerken, haftanın son işlem gününde Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli liman talebini artırmasından destek alarak yükseldi.
Dün 2013 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün 2027 - 2037 dolarda hareket ediyor. Sarı maden, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,38 primle 2035 dolarda bulundu.
1983 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,68 artışla 1969 liradan işlem gördü.