Ziraat Bankası'na, Türkiye’nin Lovemark'ları araştırmasından 4 ödül!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2024 yılında da "Türkiye’nin en sevilen bankası" seçildi.

Banka, 2016 yılından bu yana 9'uncu kez üst üste Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmesinin yanı sıra, Sardis Awards Ödüllerinde, ikisi altın biri gümüş olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, bankanın 161 yıllık köklü geçmişi ve tecrübesiyle müşterilerine hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı önemsediklerini ifade etti.

"Müşterilerimizin gönlünde yer almaya devam edeceğiz"

Bankanın 9'uncu kez en sevilen banka olarak seçilmesine değinen Gündüz, şu bilgileri paylaştı:

"Bankanın bir kez daha en sevilen banka seçilmesinin ardında çiftçisinden, emeklisine, öğrencisinden, sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin bankası olması, gönüllerde iz bırakabilmesinin yattığını düşünüyoruz. Bankamızın, yapılan araştırmalarda her kesimin; özellikle gençlerin ve kadınların gönlünde de yer edinmiş olması, ürün ve hizmetlerimizin doğru mecralara ulaştığının en güzel sonucudur. Gençlerimizin, eğitim hayatından başlayarak çalışma hayatları ve emeklilik dönemlerinde de çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. 161 yıldır ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankası’nın, 9'uncu kez 'Türkiye’nin En Sevilen Bankası' seçilmesi bizler için çok kıymetli. Bizi Türkiye’nin Lovemark’ı olarak seçen tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ziraat Bankası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin gönlünde yer almaya devam edeceğiz."

Gündüz, 161 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bankanın hem Cumhuriyetimizin kuruluşuna hem de bir asrını dolduran İş Bankası’nın kuruluşuna tanıklık ettiğini belirterek, "Ziraat Bankası olarak iş tutuş biçimimizi köklü geçmişimizin vermiş olduğu sorumlulukla belirliyor ve bu kararlılıkla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sardis Awards ödüllerinde ise 3 ödüle birden layık görülen Ziraat Bankası, Cumhuriyet filmi “En İyi Kurumsal İmaj Filmi” kategorisinde altın ödüle, İş Bankası’nın 100.Yılını Sosyal Medyada Kutlama Mesajı ile de “En İyi Sosyal Medya Kampanyası” kategorisinde altın ödüle ve “En Özgün İçerik Üretimi” kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü.