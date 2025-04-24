Ziraat Bankası’ndan rekor sendikasyon

Ziraat Bankası, toplam 1,75 milyar USD tutarında sendikasyon kredisi temin ederek, bugüne kadar Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdi.

29 ülkeden 69 banka katılım sağladı

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, işlem kapsamında Banka 850 milyon ABD doları ve 789 milyon EUR olmak üzere iki dilimde fonlama sağlandı. Geçen yılki sendikasyon kredisi yüzde 104 oranında yenilendi. İşleme 29 ülkeden 69 banka katılım sağladı.

"Coğrafi çeşitlilik ve maliyet avantajı sağlıyor"

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ‘’Zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredimize gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talep, uluslararası finans çevrelerinin ülkemize ve Bankamıza olan güvenini bir kez daha göstermiştir. Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği günümüzde bu işlemi sadece bankacılık performansı ya da başarılı finansal bir işlem olarak görmüyor, ülkemize duyulan inancın açık bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu yılki sendikasyon kredisi coğrafi çeşitlilik ve değişen koşullara rağmen maliyet avantajı da sunmaktadır" dedi.

"Ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak"

Alpaslan Çakar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık bir gerileme yaşandığını dikkat çekerek "Kredimize 8 ülkeden 11 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Krediden sağlanan kaynak başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek ekonomiye doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Dış ticaretteki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz"

Çakar bu yılki işlemde performans kriterini ‘sürdürülebilir tarımın finansmanı’ ve ‘düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı’ olarak belirlediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı sürdürerek dış ticaretteki pazar payımızı ve kaynak çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz ” ifadelerini kullandı.