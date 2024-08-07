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ABD'nin devasa Bitcoin varlığını Trump'ın portföye aktarması hukuka aykırı mı?

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Bitcoin planıyla yeni bir tartışma yarattı. ABD'de el konan varlıklar, mağdurlar ve mevzuat uygulamaları için kullanılıyor.

Haber Merkezi
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ABD'nin devasa Bitcoin varlığını Trump'ın portföye aktarması hukuka aykırı mı?
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ABD’nin kasım seçimlerinde yarışacak olan Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ABD hükümetinin el koyarak tuttuğu kripto paralarla ulusal Bitcoin portföyü oluşturma vaadiyle dikkat çekti.

El konulan dijital varlıklar, suç mağdurlarının tazminatlarında kullanılırken, Trump’ın vaadi savcıları alarma geçirdi.

Trump, Bitcoin 2024 konferansında yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde ABD'de hükümetin elinde bulunan ya da bundan sonra edinilecek olan Bitcoin'leri “bu muazzam servet” diyerek, “tüm Amerikalıların faydalanacağı kalıcı bir ulusal varlığa dönüştüreceğini” söylemişti.

Uzmanlar, Trump'ın ABD el koyma yasasının temel bir ilkesini çiğnediğini açıkladı: Hükümet, el koyduğu varlıkları suç mağdurlarına geri ödemek ve kolluk kuvvetlerini desteklemek için satar.

Eski bir federal savcı olan Amanda Wick, “Bu portföyün çoğu muhtemelen hack, fidye yazılımı ve dolandırıcılık mağdurlarına aittir. Bu paranın mağdurlara geri dönmesi gerekiyor. Eğer bunu bilselerdi, kripto topluluğunun Bitcoin stoklamak için kurbanları kazıklamanız gerektiğini söyleyeceğine inanmıyorum” dedi.

ABD'nin elinde ne kadar Bitcoin var?

Lookonchain verilerine göre, ABD hükümetinin elinde yaklaşık 213 bin 46 BTC bulunuyor ve bunların yaklaşık bugünkü değeri de 12,26 milyar dolar ediyor. ABD, elinde tuttuğu kripto varlıklarla en çok Bitcoin’i bulunan devlet konumunda ve onunlar birlikte dünyadaki dolaşımda olan Bitcoin’in yaklaşık yüzde 2,7’si Çin, Birleşik Krallık, Almanya ve El Salvador devletlerinin elinde bulunuyor.

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