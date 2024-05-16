AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa tasarısının ayrıntılarını paylaştı.

Güler: İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıkların içeren yasa teklifinde vergilendirme ile ilgili düzenleme olmadığını sözlerine ekledi.

Güler, Meclis Başkanlığı’na sundukları, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin ‘kısmi uyumlu’ kategorisinden çıkmasının öngörüldüğünü aktaran Güler, “Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor” dedi.