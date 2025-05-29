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Bitcoin ETF'lerine giriş 10'uncu gününde

Bitcoin ETF'lerine 10, Ethereum ETF'lerine 8 gündür net giriş yaşanıyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin ETF'lerine giriş 10'uncu gününde
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28 Mayıs'ta Bitcoin spot ETF'lerine 433 milyon dolar net giriş yaşandı. 10 gündün devam eden net sermaye girişinde dün sadece IBIT'e net giriş gerçekleşti. 27 Mayıs'ta 384,85 milyon dolar net giriş olmuştu

IBT'e 480,96 milyon dolar net giriş olduğu günde FBTC'den 14,05 milyon dolar, ARKB'den 34,29 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Diğer Bitcoin ETF'lerine net giriş veya çıkış yaşanmadı.

Ethereum spot ETF'leri 84,89 milyon dolarlık net giriş kaydederek üst üste 8 günlük net giriş serisine imza attı.

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