Bitcoin ETF'lerinde net giriş başladı

Bitcoin spot ETF'lerine 3 gün süren net çıkışın ardından 3 Haziran'da toplam 378 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

En yüksek net giriş 139,93 milyon dolar ile ARKB'ye olurken, FBTC 136,83 IBIT 57,97 milyon dolar çekti.

Ethereum spot ETF'lerine net giriş ise 12'nci günde de devam etti. 3 Haziran'da Ethereum spot ETF'yerine 109 milyon dolarlık net giriş yaşandı.