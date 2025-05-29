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Bitcoin'de tarife iptali yükselişi

ABD gümrük tarifelerinin mahkeme tarafından iptali Bitcoin'e de alım getirdi.

Haber Merkezi
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Bitcoin'de tarife iptali yükselişi
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Bitcoin, çip şirketi Nvidia'nın olumlu kazançlarının ardından ve bir federal mahkemenin Başkan Trump'ın kapsamlı gümrük tarifelerini engellemesinin ardından artan risk duyarlılığıyla yükselişe geçti.

Nvidia, ABD'nin Çin satışlarına getirdiği kısıtlamalara rağmen üç aylık gelirinde bir artış bildirdi.

Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın neredeyse her ülkeye kapsamlı gümrük vergileri uygulama yetkisine sahip olmadığına hükmetti.

IG analistleri bir notta, kararın politika belirsizliğini azaltmak isteyen yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Nvidia'nın performansı ayrıca “ABD'nin Çin'e yarı iletkenlerle ilgili ihracata getirdiği yeni kısıtlamalara ilişkin endişeleri dengelemeye” yardımcı oluyor. Ancak, son Fed tutanaklarının faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini göstermesi nedeniyle Bitcoin'in kazançları sınırlı kaldı.

Bitcoin yüzde 0,65 artışla 108.027 dolara yükseldi.

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