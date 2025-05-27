Kripto piyasasında yön arayışı: Bitcoin 109 bin dolar seviyesinde

Kripto piyasası karışık bir seyir izliyor. Kripto para piyasası 3,54 trilyon dolar seviyesinde yer alırken, Bitcoin (BTC) fiyatı 109 bin dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Bybit TR'nin hazırladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni'nde Bybit TR Genel Müdürü Kutluhan Akçın’ın değerlendirmelerine göre, “Kripto para piyasası, yatırımcı kâr realizasyonları ve düzenleyici gelişmeler arasında yön arıyor. Her ne kadar toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2,4 oranında düşüşle 3 trilyon 551 milyar dolara gerilese de kurumsal alımlar ve ETF gelişmeleri piyasadaki temel desteği sürdürüyor. Altcoin piyasasının yatay seyri, yatırımcıların temkinli bekleyişini yansıtıyor. Kurumsal cephede, Bitcoin stratejisiyle öne çıkan Strategy, yaklaşık 427 milyon dolarlık yeni alımla BTC varlığını 580 bin 250’ye çıkardı. Fransa merkezli Blockchain Group’un, benzer şekilde Bitcoin alımı amacıyla 72 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmesi, kurumsal ilginin Avrupa’da da güçlendiğini gösteriyor. Düzenleyici tarafta ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yöneltilen resmi staking rehberi talebi, kripto sektörü için netlik arayışının sürdüğünü gösteriyor. Bu girişim, özellikle Web3 altyapı sağlayıcılarının yol haritası açısından önem taşıyor. Ekosistem bazında ise Dubai’nin başlattığı MENA bölgesinin ilk lisanslı tokenize gayrimenkul projesi, gerçek dünya varlıklarının blokzincir tabanlı çözümlerle entegrasyonuna dair heyecan verici bir adım olarak öne çıkıyor. Öte yandan Trump Media and Technology Group’un, Bitcoin yatırımı iddialarına yönelik sert açıklamaları, medya ve piyasa ilişkilerinin ne kadar hassas bir denge üzerinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor” denildi.

Kripto para piyasasında karışık seyir

Düzenleyici gelişmeler ve kurumsal ilgi ile birlikte yükselişe geçen kripto para piyasası, yatırımcıların kâr alımlarıyla birlikte volatil bir seyir izliyor. Kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 2.4 değer kaybetse de 3 trilyon 551 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Altcoin piyasa değeri ise yatay seyrine devam ederek 1 trilyon 371 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 110 bin doların üzerinde fiyatlansa da son 24 saatte yüzde 0,6’lık ufak bir geri çekilme yaşadı ve 109 bin 41 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1 artış göstererek 2 bin 591 dolara ulaştı. XRP yüzde 1,7 kayıpla 2,30 dolara, Solana ise yüzde 1,8 kayıpla 174,56 dolar seviyesine geriledi.

Öte yandan, 26 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’lerine toplam 25,92 milyon dolarlık net giriş olurken, spot Ethereum ETF’lerinde ise herhangi bir giriş görülmedi.

Strategy, BTC varlığını 580 bin 250'ye yükseltti

Bitcoin hazine stratejisiyle bilinen ve daha önce MicroStrategy adıyla faaliyet gösteren Strategy, geçtiğimiz hafta 4 bin 20 adet Bitcoin (BTC) satın aldı. Şirket, bu alım için toplamda yaklaşık 427,1 milyon dolar harcadı. 26 Mayıs Pazartesi günü paylaşılan basın bültenine göre, alım fiyatı BTC başına ortalama 106 bin 237 dolar olarak gerçekleşti.

Bu son alımla birlikte Strategy’nin toplam BTC varlığı 580 bin 250 adede yükseldi. Şirket, bu miktarı toplamda yaklaşık 40,61 milyar dolara, BTC başına ortalama 69 bin 979 dolar maliyetle edindi. Şirket, bu yatırımla 22,7 milyar dolarlık kâğıt üzerinde kazanç elde etti ve Bitcoin’in toplam 21 milyonluk arzının neredeyse yüzde 3’ünü elinde bulunduruyor.

Strategy, son BTC alımını sınıf A adi hissesi MSTR, sürekli vadeli STRK tercihli hissesi ve A Serisi sürekli vadeli STRF tercihli hisselerinin satışından elde ettiği gelirle finanse etti. 19-23 Mayıs tarihleri arasında, Strategy toplam 847 bin MSTR hissesi satarak net 348,7 milyon dolar elde etti. Ayrıca, 678 bin 970 STRK hissesi 67,9 milyon dolar ve 104 bin 423 STRF hissesi 10,4 milyon dolar net gelir sağladı.

Geçtiğimiz hafta, şirket 2,1 milyar dolarlık yüzde 10 getiri oranına sahip A Serisi Sürekli Vadeli STRF Hisse Senedi arzını duyurdu. Buna ek olarak, STRK hisselerinin satışını içeren ve 2027 yılına kadar BTC biriktirmeyi hedefleyen “42/42” planı kapsamında 84 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Michael Saylor, hafta sonu Strategy'nin BTC alım takipçisine yönelik yaptığı güncellemeyle yeni bir Bitcoin alımının sinyalini verdi. Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sadece kaybetmeyi göze alamayacağım parayla Bitcoin alırım” ifadelerine yer verdi.

Strategy, daha önce 12-16 Mayıs tarihleri arasında ortalama 103 bin 498 dolar fiyattan yaklaşık 765 milyon dolarlık alımla 7 bin 390 BTC satın almış ve toplam varlığını 576 bin 230 BTC’ye çıkarmıştı. Strategy'nin Bitcoin birikimi, lider kripto paranın yukarı yönlü ivme gösterdiği bir döneme denk geldi.

Blockchain Group, tahvil ihracını tamamladı

Bitcoin hazinesi stratejilerine odaklanan Fransa merkezli The Blockchain Group, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ek BTC alımları için toplam 63,3 milyon euro (72 milyon dolar) tutarında dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.

Şirket, yaptığı basın açıklamasında yaklaşık 590 adet daha Bitcoin satın almayı planladığını ve bu alımla birlikte toplam BTC varlığının bin 400’ün üzerine çıkacağını belirtti. The Blockchain Group, mart ayında hazinesine 580 BTC eklediğini duyurmuş ve bu, şirketin Bitcoin biriktirme stratejisini benimsemesinden bu yana yaptığı en büyük alım olmuştu.

26 Mayıs Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu stratejiyi desteklemek amacıyla birden fazla tahvil ihracı gerçekleştirildi. Euronext verilerine göre, söz konusu stratejinin benimsenmesinden bu yana şirketin hisse fiyatı iki kattan fazla artış gösterdi.

The Blockchain Group, Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürürken aynı zamanda bağlı kuruluşlarının operasyonel faaliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini de ifade etti.

Kripto sektörü, staking konusunda SEC’ten resmi rehber talep ediyor

Kripto para sektörü temsilcileri, Web3 altyapı sağlayıcıları için devam eden düzenleyici belirsizlikleri gerekçe göstererek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) staking konusunda resmi bir rehber yayımlama çağrısında bulundu. Bu çağrıyı, sektörün önde gelen ticaret birliklerinden biri olan Crypto Council for Innovation’ın staking politikaları başkanı Allison Muehr yaptı.

New York’ta düzenlenen Solana’nın Accelerate konferansında konuşan Muehr, SEC’in staking konusundaki tutumunu netleştirmenin kripto endüstrisi için en öncelikli meselelerden biri haline geldiğini belirtti. “Bu konuda yaklaşık yüzde 25 ilerleme kaydettik” diyen Muehr, “SEC, son dört ayda bizimle, önceki dört yıla kıyasla çok daha yapıcı bir şekilde iletişim kurdu. Ancak hala elimizde resmi bir staking rehberi yok” ifadelerini kullandı.

Önceki ABD başkanlık yönetimi döneminde, SEC bazı kripto şirketlerine karşı staking hizmetlerinin kayıt dışı menkul kıymet satışı olduğu iddiasıyla yaptırımlar uygulamıştı. Ancak Başkan Donald Trump’ın ocak ayında göreve gelmesinin ardından, SEC’in bu konudaki tutumunda yumuşama gözlemlendi.

Şubat ayında SEC, “memecoin” olarak bilinen kripto paraların ABD yasalarına göre yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilmediğini açıklamıştı. Nisan ayında ise yalnızca ödeme aracı olarak pazarlanan stablecoin’lerin menkul kıymet sayılmayacağını belirten bir rehber yayımlandı. Buna rağmen, staking içeren borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması ya da staking hizmetlerinin ABD’de uyumlu biçimde nasıl sunulabileceğine dair resmi bir rehber henüz yayımlanmadı.

Muehr, staking içeren kripto ETF’lerinin, özellikle önerilen Solana (SOL) fonlarının, SEC tarafından nihayetinde onaylanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. “Bu noktaya ulaşmak, önce SEC’in fon yapısına güven duymasını sağlamakla başlıyor” diyen Muehr, sektörün yakın zamanda kurumla bazı “verimli toplantılar” gerçekleştirdiğini de belirtti. Muehr, konuşmasının devamında: “Yakın zamanda ABD’de bir Solana ETF’si ve hatta staking içeren bir Solana ETF’si göreceğimiz konusunda umutluyum” dedi.

Dubai, ilk lisanslı tokenize gayrimenkul projesini başlattı

Dubai, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin ilk lisanslı tokenize gayrimenkul projesini hayata geçirerek, dünyanın yükselen kripto merkezlerinden birinde gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik artan ilgiyi gözler önüne serdi.

Dubai hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, projede Dubai Arazi Dairesi (DLD), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Dubai Gelecek Vakfı ortak olarak yer alıyor. Token’lar, yeni kurulan “Prypco Mint” platformu üzerinden alınıp satılabilecek. Pilot fazda projenin bankacılık hizmetlerini Zand Dijital Bankası üstlenecek.

19 Mayıs’ta Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunu içerecek şekilde düzenlemelerini güncelledi. Bu adım, söz konusu token’ların ikincil piyasalarda alınıp satılabilmesinin önünü açtı.

Proje kapsamında bireysel yatırımcılar, “Dubai’de sahip olunmaya hazır” gayrimenkullere tokenize hisseler yoluyla yatırım yapabilecek. Yatırımlar 2 bin BAE dirhemi (yaklaşık 545 dolar) seviyesinden başlayacak. Pilot faz boyunca tüm işlemler yalnızca dirhem (AED) ile gerçekleştirilecek ve kripto para kullanılmayacak. Başlangıçta yalnızca BAE kimlik sahiplerine açık olacak pilot uygulamanın, ilerleyen süreçte küresel ölçekte genişletilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul, önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapması beklenen gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Blok zinciri teknolojisinin temel vaatlerinden bazılarını gerçekleştiren bu uygulama, likit olmayan varlıklara likidite kazandırırken, bireysel yatırımcılar için erişilebilirliği artırıyor.

TMTG’den FT’ye sert tepki: Bitcoin haberi spekülasyonu

Trump Media and Technology Group (TMTG), Financial Times’ın (FT) şirketin Bitcoin satın almak amacıyla 3 milyar dolar toplamak istediğine yönelik haberine sert tepki gösterdi. Şirket, FT'nin haberinde yer alan isimsiz kaynakları “aptal”, haberi kaleme alan gazetecileri ise “daha da aptal” olarak nitelendirdi.

FT’nin söz konusu haberinde, TMTG’nin yeni hisse satışlarıyla 2 milyar dolar, dönüştürülebilir tahviller yoluyla ise 1 milyar dolar toplamayı planladığı ve bu modelin, bazı şirketlerin uyguladığı kripto hazine yatırımı stratejisine benzediği belirtilmişti. Ancak haberde öne sürülen bu iddiaları destekleyecek herhangi bir resmi başvuru ya da belgeye şimdiye kadar ulaşılamadı.

Eğer bu iddialar doğruysa, söz konusu fonlama miktarı şirketin mevcut 5,7 milyar dolarlık piyasa değerine yakın bir büyüklüğe ulaşacak ve TMTG’yi bilançosunda Bitcoin bulunduran az sayıdaki halka açık şirket arasına sokacak. TMTG daha önce dijital varlıklar alanına giriş yapmış, ocak ayında Truth(.)Fi isimli platformunu duyurmuş ve bu platform üzerinden Bitcoin, diğer kripto paralar ve borsa yatırım fonlarına (ETF) toplam 250 milyon dolara kadar yatırım yapma planını açıklamıştı.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, TMTG’nin 3 milyar dolarlık kripto yatırımı planına dair çıkan haberler şu an için yalnızca spekülasyon niteliği taşıyor ve somut bir temele dayanmıyor.